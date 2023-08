(VIDEO) Pogledajte golčinu godine, kako je samo Dinamov majstor naciljao rašlje!

Autor: Ivor Krapac

Uoči početka utakmice Dinama i AEK-a na travnjaku Maksimira bilo je napeto, a sve je nastavljeno i nakon što se počelo igrati.

Sijevale su šanse, u prvom poluvremenu pao je i krasan gol za 1:0 za Dinamo zaslugom Marka Bulata, a nedugo prije toga, na klupi AEK-a trajali su oštri prosvjedi koji su izazvali reakciju Portugalca Joaa Pinheira, glavnog suca utakmice.

Pinheiro nije ostao nijem nakon što je ‘eksplodirala’ klupa gostujuće momčadi prosvjedujući zbog jedne situacije. Isključenje je zaradio netko od pomoćnika glavnog trenera Matiasa Almeyde, nije bilo oprosta za čovjeka koji je tražio kaos za vrijeme utakmice koja je ionako napeta.





Sve se zbivalo nakon jednog duela u kojem su gosti tražili prekršaj u svoju korist.

Šutalo ušao čvrsto

Josip Šutalo je u toj situaciji ušao čvrsto u duelu s Levijem Garcijom, bila je to Šutalova reakcija kakva se često viđa u Engleskoj u reakciji obrambenog igrača, no za klupu AEK-a je to bilo previše.

Platio je jedan od Almeydinih pomoćnika koji je udaljen s klupe.

Fantastičan gol

Nedugo nakon toga, tribine Maksimira ‘eksplodirale’ su u slavlju zbog gola Marka Bulata iz slobodnog udarca. Igrač koji je u prvih 11 ušao kao iznenađenje, zbog nedovoljne spremnosti Martina Baturine, svoju je šansu iskoristio sjajnim udarcem kojim je ostavio goste bez reakcije.

