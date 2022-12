(VIDEO) NA DOČEKU MESSIJA ‘CIJELA HRVATSKA’! Ubacili i Hrvate u cijelu priču, a tamo je doslovno kaos

Čekala je Argentina na naslov prvaka svijeta još od 1986 i čudesnog ljeta u Meksiku Diega Armanda Maradone. Sada ih po zimi do naslova odveo njegov nasljednik, Leo Messi i takko je u euforičnoj državi vulkan euforije eksplodirao.

Lava ljudi došlo je do Buenosa Airesa kako bi pozdravili prvake svijeta. Glavna fešta počela je jučer kad je autobus s igračima krenuo ulicama Buenos Airesa na putu do predsjedničke palače, kamo su trebali doći na prijem.

Na veliku proslavu naslova došlo je četiri, a prema nekim procjenama i 5.5 milijuna ljudi, koji su preplavili prometnice i potpuno blokirali grad.

“Na ulicama Buenos Airesa je broj ljudi jednak broju stanovnika Hrvatske” napisao je ESPN te su povukli zanimljivu paralelu. Isto je i napravio FOX.

The same amount of people as the entire population of Croatia are reportedly in Buenos Aires right now 😳🇦🇷🏆

(via @facudelreal) pic.twitter.com/bEzpeObS8d

— ESPN FC (@ESPNFC) December 20, 2022