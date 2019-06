(VIDEO) MOŽE LI IBRAHIMOVIĆ ZABITI NORMALAN GOL?! Pogledajte savršene škarice o kojima priča svijet

Los Angeles Galaxy poražen je 2:1 kod kuće od New Englanda u 16. kolu američke MLS lige, međutim nitko ne govori o pobjedi, štoviše, cijeli svijet priča o novom potezu legendarnog Šveđanina, Zlatana Ibrahimovića.

Ovaj 37-godišnji napadač u 84. je minuti škaricama zabio utješni pogodak, a on je zaista pravo remek-djelo.

Ibrahimović je loptu primio prsima, potom ju je desnom nogom prebacio iza leđa, a onda se brzo okrenuo i škaricama svladao vratara s kojih deset metara udaljenosti.

A 37-year-old Zlatan Ibrahimovic scoring an unreal bicycle kick for LA Galaxy. The man is a freak! pic.twitter.com/5GknpA5lYD

