(VIDEO) MODRIĆEV SUIGRAČ OTKLONIO SUMNJE! Ostaje li u Realu? ‘To nije nikad bilo upitno, ne znam zašto se navijači brinu’

Autor: Dnevno.hr

U četvrtak poslijepodne odlučio se kapetan madridskog Reala Sergio Ramos obratiti novinarima na posebnoj konferenciji za medije. Kao što je to i sam rekao, kad je ušao u dvoranu, htio je otkloniti sve dvojbe oko njegove budućnosti u klubu. Podsjećamo, prije nekoliko dana pojavila se spekulacija da se posvađao s predsjednikom kluba, Florentinom Perezom.

Navodno je tada tražio da ga Perez pusti da ode iz kluba, na što predsjednik nije htio pristati. Već je bilo ponuda iz nekih kineskih klubova, ali od njegovog transfera na Daleki istok neće biti ništa.

“Želim ostati u Realu, želim se ovdje umiroviti. Ako će ikada i postojati opcija da odem, onda će to biti kada ja budem želio. Ja sam Madridista, navijači ne brinite”, rekao je Ramos.

“Predsjednik Perez i ja imamo odnos oca i sina. Da mi je ugovor isticao, produljio bih ga doživotno, ako treba. Igrao bih i besplatno”, dodao je emocionalni kapetan Reala.

” Rekao sam mu da nikada ne bih volio napustiti klub. Ovo je bila naša loša sezona, želim to zaboraviti i krenuti dalje. Brine me to da kad na nekoliko dana napustim Španjolsku, da se krene razgovarati o mom odlasku iz Reala. To nema veze jedno s drugim. Predsjednik to zna i jasno mu je da sam igrač Reala. ”

“Nismo niti razgovarali o novcu. To je za mene ovdje nevažno. Tu se radi o povjerenju između predsjednika i mene”, rekao je Ramos.