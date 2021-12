(VIDEO) ‘MODRIĆEV NAJGORI ŠUT U KARIJERI!’ Brutalna uvreda na račun Hrvata, pogledajte je li to baš realna ‘pljuska’!

Autor: P.V.

Luka Modrić nastavlja sa svojim sjajnim partijama u dresu Reala. U zaostaloj utakmici Primere njegov je klub 1:0 pobijedio Athletic bilbao, a Luka je asistirao Francuzu…

Za nova tri boda tako je zaslužan direktno i Hrvat, iako se neki španjolski mediji “isprdavaju” na račun asistencije.

“Unai Simon je sjajnom obranom odbio loptu nakon jakog udarca Asensija, a odbijanac je postao Modrićev najbolji prijatelj. Modrić, u izglednoj poziciji da postigne gol, imao je jedan od najgorih šuteva svoje karijere. Sreća uvijek prati dobitnika Zlatne lopte kad dodaje i njegov se udarac pretvorio u šansu, koju Benzema nije propustio”, napisali su iz Marce.

Nevjerojatna konstatacija

Dakle, Modrić je asistirao na dosta sretan, ali i spretan način. Asensio je pucao s nekih dvadesetak metara, a taj je nezgodan udarac obranio gostujući vratar Unai Simon. Nakon toga, lopta se odbila do Modrića koji je u pokušaju da je opet uputi prema vratima, samo asistirao Benzemi, premda to vjerojatno uopće nije htio. Francuz je, u maniri rasnog strijelca što i jest, utrpao to u mrežu i zabio za, ispostavit će se, konačan rezultat utakmice.

Dosta strogo ocijenili su Španjolci detalj iz 40. minute. Najgori udarac u karijeri? Nisamo baš sigurni.

Benzema je zbog tog najlošijeg šuta Modrićeve karijere došao već do 35. pogotka za Real u 2021. godini, sigurno bi trebao “platiti piće”.

Je li to baš toliko grozno? Nismo sigurno, procijenite sami.

MODRIĆEVU “NAJGORI UDARAC U KARIJERI” I ASISTENCIJU POGLEDAJTE – OVDJE