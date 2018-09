(VIDEO) MODRIĆ STIGAO PO NAGRADU U LONDON! Pogledajte tko ga je dočekao i ugodno iznenadio

Hrvatski reprezentativac i kapetan, Luka Modrić, stigao je u London gdje će u ponedjeljak navečer vjerojatno primiti nagradu za najboljeg nogometaša svijeta prema izboru FIFA-e.

Modriću su konkurencije Mohamed Salah i Cristiano Ronaldo, koji nije niti došao na dodjelu, baš kao što nije niti na onu za najboljeg igrača u Europi, koju je pak Modrić osvojio.

Kapetan Vatrenih i najbolji igrač Real Madrida stigao je u London zajedno s Realovom delegacijom u klupskom avionu, a u luksuznom hotelu dočekala ga je supruga Vanja i ugodno ga je iznenadio jedan od vodećih ljudi FIFA-e, bivši kapetan Vatrenih Zvonimir Boban.

🎥 Marcelo, Luka Modrić & Sergio Ramos arriving at the Royal Festival Hall in London #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/8G1oq5L7py

— El Madridismo (@ElMadridismo93) 24. rujna 2018.