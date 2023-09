(VIDEO) Modrić prosuo emocije zbog velikog prijatelja: ‘Sretan sam zbog tebe, zaslužuješ ovo’

Luka Modrić sutra će ponovno biti u akciji u dresu hrvatske reprezentacije, po najavi Zlatka Dalića, od prve minute protiv Latvije, s obzirom na to da je izbornik na konferenciji za novinare najavio najjače snage za utakmicu koja u sutrašnjem večernjem terminu počinje u 20:45 sati u nastavku kvalifikacija za Euro 2024. u Njemačkoj.

Modrić se sa svojim reprezentativnim suigračima na riječkoj Rujevici priprema za novi nastup Vatrenih, no bilo je vremena i za jedan ‘izlet’ do Španjolske, makar na daljinu, virtualno, s porukom na povratku Sergija Ramosa u tamošnji klupski nogomet u dresu Seville.

Hrvatski reprezentativni kapetan je s Ramosom dugo gradio zajednički put u Real Madridu, razdvojili su se nakon što je Ramos otišao u PSG, ali prijateljstvo je ostalo. Modrić je toplim riječima dočekao povratak Realove legende u Španjolsku, nije skrivao emocije u poruci upućenoj dobrom prijatelju.

‘Pozdrav, brate, želim ti čestitati na povratku kući, znam koliko si se htio vratiti u Sevillu”, poručio je Modrić Ramosu.

“Sretan sam zbog tebe, zaslužuješ ovo”, dodao je kapetan Vatrenih.

“Želim ti sve najbolje. Vidimo se uskoro i šaljem ti veliki zagrljaj. Volim te, brate’, zaključio je Modrić u svojoj poruci dobrom prijatelju.

Modrić: “Hello brother, I just want to congratulate you on returning home because I know how much you wanted to return to Sevilla. I’m very happy for you, you deserve it. I wish you the best. See you soon and I send you a big hug. I love you brother.” 🥹🤍 pic.twitter.com/R7z6jfHyZ5

