(VIDEO) MODRIĆ SE VRATIO U REAL! Pogledajte kako se ponašao na treningu i zašto je otišao ranije

Napetost oko transfera Luke Modrića iz Reala u Inter raste iz sata u sat, no kapetan Vatrenih morao se vratiti treninzima i nastaviti s radom.

Nakon produženog godišnjeg odmora, koji je zaslužio zbog nastupa na Svjetskom prvenstvu, Modirća su uhvatile kamere kako trenira u kompleksu Valdebebas s ostatkom momčadi. Doduše, nije mu bilo suigrača iz reprezentacije Kovačića, koji je otputovao u London na pregovore s Chelseajem, ali ima Luka i svojih briga.

Ipak, na treningu se Modrić nije činio odustnim niti nesretnim, kako su španjolski mediji tvrdili niti je, sada je to već očito, odbio trenirati kako su napisali ranije. No, ipak je otišao sat vremena ranije s treninga, a španjolski mediji pišu kako je to bilo vezano za navodni sastanak s predsjednikom Perezom oko boljih uvjeta.

Kasnije je, kako smo već pisali, talijanski medij Corriere dello Sport pisao kako je sastanak s Perezom prolongiran na četvrtak, pa je cijela situacija i dalje nerazrješena.