(VIDEO) MODRIĆ S REALOM JEDVA DO POBJEDE! Benzema i novi ‘wonderkid’ spasili ‘kraljeve’ nove sramote

U dvoboju 11. kola Primere Real je u Madridu teškom mukom pobijedio Valladolid s 2-0 zahvaljujući autogolu sedam minuta prije kraja susreta.

Real je do pobjede došao tek u 83. minuti, kada je udarac Juniora Vinicusa nesretno pogodio braniča gostiju Kika i završio u mrežu. U 87. minuti Benzema je izborio jedanaesterac, a Ramos je s “bijele točke” pogodio za konačnih 2-0.

Valladolid se postavio vrlo hrabro na Bernabeu, njegovi igrači su u drugom dijelu čak dvaput pogađali gredu. Na drugoj strani Real je igrao beskrvno, kao da očito nije pomogla smjena Julena Lopeteguija kojeg je na klupi privremeno zamijenio Santiago Solari. Kod Valladolida je u 84. minuti u igru ušao i Duje Čop, dok je luka Modrić odigrao cijelu utakmicu za Real.

Vodi Barcelona s 21 bodom ispred Atletica i Alavesa koji imaju po 20, Real je sada šesti s 17 bodova, a Valladolid osmi s 16 bodova.

Valladolid looking dangerous against Real Madrid.

To be fair they should be leading by now. What a Hit by Toni Suarez 🔥 🔥. Courtois wouldn’t have saved that for sure #RMAVLL #LaLiga pic.twitter.com/zfHq8UNy9V

— THE WANGA™ (@WangaTheTruth) 3. studenoga 2018.