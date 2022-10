(VIDEO) MODRIĆ RAZVESELIO DJEČAKA BEZ RODITELJA: Putin mu je uništio djetinjstvo, ali Hrvat mu je vratio osmijeh na lice

Na korak do senzacije bila je ekipa Šahatra sinoć. Ukrajinski velikan zbog rata svoje utakmice igra u Varšavi, a malo im je falilo da pobjede prvaka Europe Real Madrid pred ‘domaćom’ publikom.

Završilo je 1:1, a Real je od poraza spasio Antonio Rüdiger koji je zabio u sudačkoj nadoknadi, a pritom zadobio težak udarac koji mu je donio 20 šavova iznad oka.

Ipak, glavna priča je porez dvojice hrvatskih kapetana. Bivši kapetan Darijo Srna danas obnaša funkciju sportskog direktora Šahatra te je puno toga napravio za djecu iz ratom pogođene zemlje. Ovaj puta zamolio je aktualnog kapetana Modrića za uslugu.

Sa Srnom je bio maleni Ilija, dječak koji je tijekom ruske agresije na Ukrajinu ostao siroče. Oba roditelja ubijena su mu u Mariupolju. Srna ga je pozvao na utakmice Šahatara, a sada mu je ispunio još jednu želju.

Seven-year-old Ilia became an orphan in Mariupol during the war in Ukraine.

Shakhtar sporting director Darijo Srna tells @PSchmeichel1 how the club helped find him adopted parents. ❤️ pic.twitter.com/7N3d2jLQGg

