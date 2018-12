(VIDEO) MODRIĆ POKAZAO ZLATNU LOPTU NAVIJAČIMA REALA! Pogledajte čudesan trenutak Luke i prepunog Bernabeua

Nogometaši Real Madrida pobijedili su u 16. kolu Primere na svom Bernabeu Rayo Vallecano s minimalnih 1-0 i probili se na treće mjesto.

Real je teškom mukom dobio pretposljednji Rayo, iako je već u 13. minuti Benzema pogodio mrežu gostiju. Ostatak utakmice prošao je u vrlo lošoj igri Kraljevskog kluba, dok je Rayo bio bezopasan sve do 91. minute kada su gosti uputili dva opasna udarca na gol i skoro izjednačili. Luka Modrić je igrao do 90. minute za Real, kojeg u srijedu čeka polufinale Svjetskog klupskog prvenstva u UAE protiv japanske Kashime.

Spomenimo kako je uoči utakmice Luka Modrić predstavio svoju Zlatnu loptu pred prepunim stadionom Reala, a pogledajte kako je to izgledalo.

🏆⚽️👏@lukamodric10 was presented with the #BallondOr trophy ahead of #RealMadridRayo! 🔝 pic.twitter.com/45syLKiSkp

— LaLiga (@LaLigaEN) 15. prosinca 2018.