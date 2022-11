(VIDEO) MODRIĆ BRILJIRA U LIGI PRVAKA: Hrvat je novi rekorder, evo zašto mu se divi cijeli svijet

Real Madrid se u posljednjem kolu natjecanja po skupinama kod kuće bori za prvo mjesto u grupi F, a na tom putu, važni korak za Madriđane stigao je ranim golom Luke Modrića protiv Celtica, iz penala u šestoj minuti.

Modrić se sveukupno četvrti put ove sezone upisao među strijelce u dresu Reala, drugi put u Ligi prvaka, nakon što je Celticu zabio i u gostima u prvom kolu.

Ovog puta, još jednom je pokazao koliko znači madridskom klubu.

Ovim golom, Modrić je s 37 godina i 54 dana postao najstariji igrač koji je zabio iz penala u Ligi prvaka. Iza sebe ostavio je do sada najstarijeg Turčina Buraka Yilmaza, koji je protekle sezone zabio za Lille protiv Chelseaja prije nego je napunio 37 godina.

1 – At 37 years and 54 days, @realmadriden's Luka Modrić 🇭🇷 is the oldest player to score a penalty in Champions League history, surpassing Burak Yilmaz's 🇹🇷 previous record with Lille against Chelsea in March 2022 (36 years and 244 days). Minister. pic.twitter.com/BSNEFETCDY

— OptaJose (@OptaJose) November 2, 2022