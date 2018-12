(VIDEO) MNOGIMA JE PROMAKLO! Modriću u finalu sudi tip koji je brutalno uvrijedio Rakitića

Finale Svjetskog klupskog prvenstva u Abu Dhabiju između Al-Aina Zorana Mamića i Real Madrida Luke Modrića, koje se igra u subotu u 17 i 30, sudit će američki sudac Jair Maruffo.

Mnogi su možda zaboravili, ali to je sudac koji je sudio El Clasico u Miamiju 2017. godine i isti onaj koji se grubo sukobio s Ivanom Rakitićem.

Inače vrlo staložen i smiren Hrvat tada je tvrdio kako ga je sudac gadno uvrijedio.

“Oni koji me poznaju znaju da me je teško izbaciti iz takta, ali ovaj sudac je to uspio. Uvrijedio me prilično jako i to tri puta. Inače imam puno poštovanja prema njima, ali kada se tako ponašaju prema meni, onda mi se to ne sviđa”, prisjetila se Marca Rakitićevih riječi.

Maruffu će ovo biti druga utakmica koji sudi na Klupskom SP-u, prva je bila ona između Al-Aina i Esperance.

A prisjetite se kako je to izgledalo ranije s Rakitićem.