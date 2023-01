(VIDEO) ‘MNOGI SU ME HTJELI, A SAMO SAM VAMA DAO RIJEČ!’ Ronaldo bacao ‘bombone’, a o silnim milijunima pričao samo jedno…

Nakon što je dogovorio sve uvjete i stavio svoj potpis na ugovor sa saudijskim Al-Nassrom, Cristiano Ronaldo započeo je svoju novu klupsku epizodu u velikoj karijeri. Bit će manje zahtjevna od dosadašnjih europskih, ali financijski jako unosna s obzirom na to da se spominje da će u bogatoj zemlji zarađivati basnoslovno, sveukupno s nagađanjem da je dogovoreno oko 200 milijuna po sezoni za suradnju do ljeta 2025.

Danas 37-godišnjak, Ronaldo je predstavljen u Al-Nassru. Ondje su ga primili s kraljevskim dočekom, a već je krenula velika jagma s porastom popularnosti kluba na društvenim mrežama i brzom navalom na ulaznice za svečanu prezentaciju na kojoj je portugalska zvijezda bila u prvom planu u svojem novom klubu.

Golemo zanimanje dočekalo je novog glavnog aduta Al-Nassra na terenu, a važna će biti i promocija koju Ronaldo donosi svojoj novoj momčadi i saudijskom klupskom nogometu. Nakon što je došao, opovrgnuo je glasine da nije bio dovoljno tražen pa je zbog toga odlučio prihvatiti primamljivu ponudu.

“Sada to mogu reći, bilo je puno interesa za mene, radilo se o klubovima u Europi, puno klubova u Brazilu, u Australiji, u SAD-u, čak i u Portugalu. Mnogi su me htjeli”, pričao je Ronaldo na predstavljanju.

“No, da sam riječ ovom klubu, samo Al-Nassru”, dodao je.

