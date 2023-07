(VIDEO) Mladi Vatreni opet zabio: Donedavna Hajdukova nada zatresla tribine

Autor: Ivor Krapac

Nakon što se po dosta naglom odlasku iz Hajduka skrasio u dresu Los Angeles FC-a, s objavljenim transferom na kraju prošle godine, Stipe Biuk se sve bolje snalazi u američko-kanadskom MLS-u u kojem je sinoć bio strijelac.

Biuk je zabio svoj treći gol u MLS-u, a ovog puta to je napravio na putu do uvjerljive domaće pobjede nad St. Louis Cityjem u utakmici 16. kola, u dolasku do 3:0. Donedavna Hajdukova nada zabila je na kraju lijepe akcije za 2:0 u 82. minuti.

Biuk je iskoristio asistenciju Denisa Bouange, a nakon toga, zatresle su se tribine u slavlju gola zbog kojeg je pobjeda domaće momčadi postala izvjesna.





Gol 20-godišnjeg mladog hrvatskog reprezentativca pogledajte – ovdje.

Uz Biuka, strijelci za LAFC bili su i Carlos Vela u 72. te Jose Cifuentes u drugoj minuti sudačke nadoknade na kraju utakmice.









Nakon ove pobjede, klub iz Los Angelesa je drugi na ljestvici Zapadne konferencije MLS-a poslije 22 ovosezonske ligaške utakmice, a ima dva boda manje od vodećeg St. Louis Cityja, svojeg sinoćnjeg protivnika od kojeg je bio jači.

Biuk u svojem učinku u MLS-u sada ima tri gola i jednu asistenciju u 21 nastupu za LAFC.