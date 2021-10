(VIDEO) MLADA EKIPA IZBAČENA NA ULICU! Buknuo skandal, ‘gdje su pare?!’

Igračice mlade nogometne reprezentacije DR Konga doživjele su stres dok su se pripremale za utakmicu protiv Kameruna u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Umjesto pod krovom, morale su spavati na ulici jer su zbog neplaćenog računa bile izbačene iz hotela u kamerunskom Yaoundeu.

Nogometašicama je leđa okrenuo njihov savez koji nije podmirio trošak za smještaj. Zbog toga su ostale bez krova nad glavom, a u takvim okolnostima su morale i trenirati za nastup na gostujućem terenu.

Utakmica u Kamerunu nakon svega nije završila dobro za potresene reprezentativke. Izgubile su s 5:0.

Ovaj slučaj je svijetu približio Jonas Baer-Hoffmann, glavni tajnik Međunarodnog sindikata profesionalnih igrača i igračica (FIFPro). Baer-Hoffmann je pritom postavio pitanje koje bi se moglo parafrazirati s onim našim ‘gdje su pare?’, zanimajući se za novac koji FIFA dijeli za razvoj ženskog nogometa u svijetu.

This is the Congo u20 women's team sleeping in the street after being kicked out of hotel, which @fecofa_kinshasa failed to pay. Below they are training in the streets. Makes you wonder where that earmarked @FIFAcom women's football funding went? https://t.co/LADbMYj9fN pic.twitter.com/Awv5xedgpw

— Jonas Baer-Hoffmann (@BaerHoffmann) October 14, 2021