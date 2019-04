(VIDEO) MESSI SAM SVOJ MAJSTOR: United pometen s travnjaka u Barceloni, Ajax razbio Juvenus usred Torina!

Autor: HINA

Nogometaši Barcelone prvi put od 2015. godine probili su se u polufinale Lige prvaka pobijedivši Manchester United sa 3-0 (2-0) u uzvratnoj utakmici četvrtfinala odigranoj u utorak u Barceloni.

Prva dva pogotka za Katalonce postigao je Lionel Messi u 16. i 20. minuti, a konačnih 3-0 postavio je Philippe Coutinho u 61. minuti te je Barcelona s ukupnih 4-0 izborila nastup u polufinalu u kojem čeka boljeg iz dvoboja Liverpoola i Porta, u kojem Englezi imaju prednost od 2-0 iz prve utakmice odigrane u Liverpoolu.

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić bio je u početnoj postavi i odigrao cijelu utakmicu, a uz neuzastavljivog Messija bio jedan od ponajboljih igrača u pobjedničkoj momčadi.

Senzacionalni Ajax je s 2-1 pobijedio Juventus u Torinu i s ukupnim rezultatom 3-2 prošao u polufinale Lige prvaka.

Sjajni, fenomenalni, briljantni nizozemski sastav očitao je Juveu lekciju, potpuno ga nadigrao i zasluženo slavi ulazak među četiri najbolja u Europi gdje će igrati protiv boljeg iz dvoboja Manchester Cityja i Tottenhama (u prvoj utakmici Tottenham je kao domaćin slavio s 1-0, uzvrat je ove srijede.

Golove za Ajax su zabili van de Beek (34) i de Ligt (67), a za Juve precizan je bio Ronaldo 28. Ajax je dominirao cijelu utakmicu i jednostavno ponizio Juventus, romašio je nekoliko “zicera”, no igra bez kalkulacija isplatila im se što je utakmica više odmicala. Krasno je bilo gledati mladu lepršavu momčad Ajaxa kako se doslovce poigrava s iskusnim Juventusom, momčadi prepunom zvijezda. Ronaldo jest postigao zgoditak ali ga nije bilo vidjeti na terenu,a najblji čovjek utakmice bio je vratar Juventusa. To sve dovoljno govori.

Dvoboj u Barceloni je obećavajuće počeo za momčad Ole Gunnara Soskjaera, jer je već u 1. minuti Marcus Rashford pogodio prečku. No, to je ostao najopasniji pokušaj Uniteda na Camp Nou. Nakon desetak minuta Barcelona je preuzela posjed lopte i već u 12. minuti se iz toga izrodila sporna situacija. Ivan Rakitić je u sudaru s Fredom pao u kaznenom prostoru Uniteda, a njemački sudac Felix Brych dosudio kazneni udarac. No, na sugestiju pomoćnika u VAR sobi odlučio je pregledati snimku, nakon čega je, čini se opravdano, poništio svoju odluku, jer je Fred prvi startao na loptu, a hrvatski reprezentativac pao preko njegove noge.

Nepovoljan rasplet ove situacije samo je bio dodatni poticaj za domaću momčad. U 16. minuti Barcelonin kapetan Leo Messi postigao je prvi od svoja dva pogotka. Ivan Rakitić je napravio dobar pritisak na zadnji obrambeni red gostiju i presjekao loptu koja se odbila do Messija. Argentinac je s desnog boka krenuo prema sredini i sa 20-ak metara od gola preciznim udarcem pogodio desni donji kut vrata Manchester Uniteda.

Četiri minute poslije Argentinac je s gotovo iste pozicije, svojom lošijom, desnom nogom, postigao i drugi pogodak, iako nije dobro zahvatio loptu. Španjolski reprezentativni vratar De Gea bio je na lopti, ali mu je ona izmigoljila iz ruku i ispod njega prošla u mrežu.

U 41. minuti Messi je mogao biti asistent, kad je njegov ubačaj iz slobodnog udarca Ivan Rakitić dobro zahvatio glavom, a De Gea uz dosta muke uspio spriječiti i treći pogodak Barcelone.

No, u 61. minuti je španjolski vratar bio nemoćan i još je jednom svladan s 20-ak metara. Akciju je započeo Messi dugom loptom prema Jordiju Albi koji je poslao prema Philippeu Coutinhu. Brazilac je odmjerenim udarcem prebacio De Geu i loptu poslao pod gredu za konačnih 3-0.

Tako je nakon tri uzastopna posrtanja u četvrtfinalu Barcelona prvi put nakon četiri godine ponovno u polufinalu Lige prvaka. Kad su Katalonci posljednji put bili tamo, završili su kao pobjednici Lige prvaka.