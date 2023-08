(VIDEO) Messi nastavlja dominirati: S dvije asistencije doveo Miami do novog finala

Leo Messi jedan je od rijetkih igrača, uz našeg Modrića, koji je odbio puste milijune iz Saudijske Arabije, već je prihvatio poziv Davida Beckhama, da se priključi najlošijem klubu američkog MLS-a, Interu iz Miamija.

Leo je naravno financijski jako dobro prošao i u Americi, a Inter je po njegovom dolasku osvojio Leagues kup, prvi za klub iz Miamija i plasirao se u drugo finale.

Ineter i Messi došli su do finala US Open Cupu, što je zapravo američka inačica FA kupa, natjecanja u kojem igraju svi klubovi SAD-a, profesionalni ili ne.

FC Cincinnati : ✅✅✅✅❌

Inter Miami: ✅✅✅✅✅

Leo Messi’s Inter Miami are through to the finals of US Open Cup 🏆 pic.twitter.com/g6EXZi7mRN

— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) August 24, 2023