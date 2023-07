(VIDEO) Messi jedva izbjegao težak sudar: Projurio kroz crveno i prijetila katastrofa

Lionel Messi stigao je u Miami, na početak svoje nove epizode koja ga čeka u dresu tamošnjeg Intera, a prvi dani na novom poslu donijeli su i jednu napetu situaciju van nogometnog terena.

Dogodila se na cesti, sa snimkom koja pokazuje automobil s argentinskom zvijezdom na odlasku s treninga, a taj auto projurio je kroz crveno svjetlo i krenuo dalje, jedva izbjegavši katastrofu sekundu ili dvije nakon toga.

Nakon što je automobil s Messijem skrenuo, stigao je drugi automobil koji je bio blizu sudara s vozilom s argentinskom zvijezdom. Sve je ipak prošlo bez posljedica, no snimka je odjeknula.

Što je pritom radio policijski automobil u pratnji, odmah iza Messija, s obzirom na to da nije zaustavio vozilo s Argentincem bez obzira na prolazak kroz crveno, to se pita jedan korisnik Twittera uz ovu snimku.

🚨🚨WATCH: Lionel Messi drives through a red traffic light after Inter Miami training 🚦

The police car just behind didn’t even stop him! 🚓pic.twitter.com/1ldD4pDI0L

— LLF (@laligafrauds) July 15, 2023