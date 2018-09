(VIDEO) MANDŽO I RONALDO POSTALI TANDEM! Hrvat zabio dva sjajna gola, Cristiano mu asistirao!

U derbiju 7. kola Serie A Juventus je u Torinu pobijedio Napoli, a dva je gola postigao junak dvoboja Marijo Mandžukić.

Napoli je puno bolje otvorio utakmicu, Callejon je u 2. minuti pogodio vratnicu, a u 10. minuti nakon malonogometne akcije gostiju zabio je Mertens. No, tada se ukazao Mandžukić – u 26. minuti je udarcem glavom zakucao loptu u mrežu nakon dodavanja Ronalda, a u 49. minuti je još jednom bio na pravom mjestu nakon što je Ronaldo pogodio vratnicu. Konačnih 3-1 potvrdio je stoper Bonucci poslije još jedne asistencije Ronalda. Mandžukić je uz ovacije izašao u 84. minuti, dok je Marko Rog ostao na klupi Napolitanaca.

Mertens stuns the league leaders early in the game. #MERTENSGOAL#JUVNAP #BYLINEBUZZ pic.twitter.com/Fpc506VvFv

— Byline Buzz (@bylinebuzz) 29. rujna 2018.