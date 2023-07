(VIDEO) Mamine suze ganule su sve: Pogledajte kako je reagirala mlada zvijezda Reala

Predsjednik Real Madrida Florentino Perez u petak je i službeno predstavio novo pojačanje iz Fenerbahčea, mladog turskog veznjaka Ardu Gulera.

Guler u Real dolazi da 20 milijuna eura, što zavisi od bonusa može narasti još za 10 milijuna, a ako će Arda iz Madrida, Fener će dobiti 20 posto od sljedećeg transfera.

Snimka koja je ganula sve je majke Arde Gulera, koja je na predstavljanju svog sina kao novog igrača Reala obuzeta emocijama počeka plakati, a kada je to primijetio njen sin nježno je poljubio majku.

Želim igrati s Modrićem

Guler je, kako se priča, u Real došao na izričitu molbu Luke Modrića i Tonia Krossa, a odmah po predstavljanju mladi igrač je izrazi srežu što će igrati s kapetanom Vatrenih.

Arda Guler :

Luka Modric is the best player in the world, I can’t wait to play with him in the same team ..

