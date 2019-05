(VIDEO) MAJKA SVIH SENZACIJA: Osakaćeni Liverpool eliminirao Barcelonu koja je na Anfield došla s tri gola viška

Nogometaši Liverpoola ostvarili su nevjerojatan pothvat nakon što su u uzvratnom susretu polufinala Lige prvaka na Anfieldu pobijedili Barcelonu sa 4-0 i tako nadoknadili tri gola zaostatka iz prve utakmice.

Golove u čudesnoj večeri ‘Redsa’ zabili su Divock Origi (7, 79) i Georginio Wijnaldum (54, 56).

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren nije nastupio za Liverpool koji je drugu godinu uzastopce ušao u finale, dok je Ivan Rakitić igrao za Barcu do 80. minute.

Barcelona je tako drugu godinu uzastopce ispala iz Lige nakon što je u prvom susretu slavila s tri gola razlike. Roma je lani u četvrtfinalu izgubila u Barceloni sa 1-4, ali je na Olimpicu odigrala fantastičnu utakmicu pobijedivši sa 3-0. Ovoga puta Katalonci su slavili sa 3-0, no Liverpool je u jednoj od najluđih večeri u povijesti kluba pobijedio sa 4-0.

“Redsi” su fantastično otvorili utakmicu i već u sedmoj minuti su stigli do vodstva golom belgijskog napadača Origija. Jordi Alba je načinio pogrešku, a njegov kiks je iskoristio Mane koji je uposlio Hendersona. Kapetan Liverpoola je pucao, Ter Stegen obranio, no Origi je odbijenu loptu pospremio u gol za ludnicu na Anfieldu. Barcelona je prvi put ove sezone u Ligi prvaka bila u rezultatskom gubitku, no u tim je trenucima imala još velika dva gola prednosti iz prve utakmice

Liverpool je fantastično otvorio i drugo poluvrijeme i sa dva brza gola anulirao je prednost Barcelone. Domaćin je svoju prednost udvostručio u 54. minuti. Trent Alexander-Arnold je uputio prizemnu loptu u kazneni prostor, a Georginio Wijnaldum, koji je ušao u igru u nastavku, pogodio za 2-0. Samo dvije minute kasnije isti je igrač postigao i treći pogodak izjednačivši rezultat iz prve utakmice. Xherdan Shaqiri je uputio odličnu loptu, Wijnaldum sjajno skočio i poslao loptu glavom u lijevu stranu gola kraj nemoćnog Marca-Andrea ter Stegena.

U 79. minuti ‘Redsi’ su zabili i četvrti pogodak nakon nevjerojatnog propusta gostiju koji su samo gledali dok je Alexander-Arnold izveo korner, a Origi s pet metara zabio za 4-0.

Liverpool je tako drugu sezone uzastopce i deveti put ukupno izborio plasman u finale elitnog natjecanja ‘Starog kontinenta’. Lani je izgubio od Real Madrida, a posljednji od pet naslova prvaka Europe “Redsi” su osvojili 2005. godine.

Engleski sastav će u finalu 1. lipnja na madridskom stadionu Wanda Metropolitano igrati protiv boljeg iz susreta Ajaxa i Tottenhama. Nizozemci su u prednosti nakon što su u prvom susretu u Londonu pobijedili sa 1-0.