(VIDEO) Luka Modrić oduševio odgovorom: Novinar nasmijao kapetana pitanjem o SP-u

Real Madrid dio svojih priprema odradio je u Sjedinjenim američkim državama, a Luka Modrić je još jednom pokazao kako unatoč 37. godina na leđima nije za staro željezo, već dapače.

Real je na zadnjoj utakmici na sjevernoameričkom kontinentu pobijedio Milan s 3:2, a kapetan Vatrenih upisao je asistenciju te iznova oduševio navijače.

Luka je poznat kao vrlo dostupan sportaš usprkos njegovom zvjezdanom statusu, a nakon susreta protiv Milana u Pasadeni reporter Croatian Sportsa Ante Kvatruč, zaskočio je Modrića jednom konstatacijom.

Kvartuc trying to get Luka out for 2026 pic.twitter.com/MtRNuyM59G

— CroatianSports (@CroatianSoccer) July 24, 2023