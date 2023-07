(VIDEO) Luka Modrić oduševio i u porazu: Jedini od zvijezda Reala stao kod navijača

Barcelona i Real sinoć su odigrali prijateljsku utakmicu u Dallasu, a kako smo već pisali, Xavijevi igrači odnijeli su pobjedu 3:0, iako krajnji rezultat nije odraz pravog stanja stvari na terenu.

Real je uputio čak 29 udarca prema golu, Vinicius je zapucao penal u gredu, a uz njega greda Barcinog gola tresla se ukupno pet puta, što je neke nagnalo da primijete kako Los Blancosi hitno trebaju napadača.

Acelotti je u ovoj utakmici htio isprobati mlađe igrače u sredini terena, a nit ulaskom Modrića stvari se nisu okrenule nabolje, iako je Luka imao jednu sjajnu asistenciju za Rodryga. Modrićev potez pogledajte OVDJE.

Na kraju utakmice igrači Barce su se veselili kao da su pobijedili u nekom finalu, dok je Ancelotti izjavio kako mu se nikada u karijeri nije dogodilo da lopta pet puta pogađa gredu gola.

Veliki Luka

Nakon utakmice igrači Reala pohitali su u svlačionicu, a jedini koji je stao pokraj navijača i podijelio autograme je Luka Modrić, koji je sve oduševio.

@lukamodric10 @uslarkansas @NikoMartinovic5 Wow. What an amazing experience with my son Niko. No other players, literally none, stopped for fans. But the legendary Luka Modrić acknowledged us 2 times & then came out of his way for the pictures, quick chat and autographs. pic.twitter.com/fIKVPQG3tC

— Chris Martinovic (@ChrisMartinovic) July 30, 2023