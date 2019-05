(VIDEO) LUDNICA U SERIE A, HRVATI U GLAVNIM ULOGAMA! Pašaliću gol odluke, Brozu poništen pogodak s centra

Autor: HINA/B.H.

U ludoj završnici talijanskog nogometnog prvenstva Atalanta i Inter su izborili plasman u Ligu prvaka, Igor Tudor i Udinese su se spasili od ispadanja, dok Empoli zajedno s Chievom i Frosinoneom seli u drugu ligu.

Uoči posljednjih 90 minuta bila je tek nepoznanica tko će pridružiti prvaku Juventusu i doprvaku Napoliju u Ligi prvaka, a tko će zajedno s Chievom i Frosinoneom preseliti u drugu ligu.

Za preostala dva mjesta koja vode u ‘Champions league’ borili su se Atalanta, Inter, Milan i Roma, a u najboljoj poziciji bili su Atalanta i Inter koji su sami odlučivali o svojoj sudbini. Na začelju se tražilo tko će biti treći putnik u Serie B, a bodove spasa lovili su Genoa, Empoli, Fiorentina i Udinese.

Iz minute u minutu mijenjala se pozicija na ljestvici, a na poluvremenu su kartu za Ligu prvaka držali Milan i Atalanta, dok su Inter i Roma ‘visili’. Nakon prvih 45 minuta zadnjeg kola na putu u drugu ligu bila je Genoa.

U drugom poluvremenu vidjeli smo pravu dramu, posebice na San Siru gdje je Inter lovio pobjedu za Ligu prvaka, a Empoli bod vrijedan prvoligaškog spasa. Na koncu je Inter pobijedio 2-1 i ‘Nerazzurri’ su se pridružili Atalanti koja je slavila protiv Sassuola sa 3-1. Milan je na gostovanju pobijedio SPAL sa 3-2, ali to mu nije bilo dovoljno. Bez LP je ostala i Roma koja je porazila Parmu sa 2-1.

Inter je u prvom poluvremenu imao pet sjajnih prilika, no gostujući vratar Bartolomiej Dragowski je radio čuda. U 51. minuti gostujuću ‘bravu’ probio je Keita Balde, a samo 10 minuta kasnije Mauro Icardi je domaćine mogao gurnuti korak do Lige prvaka, no promašio je kazneni udarac. Točnije, Dragowski je sjajno obranio.

U 76. minuti novi šok za navijače Intera, Hamed Traore je izjednačio na 1-1. No, pet minuta kasnije Radja Nainggolan je vratio prednost na domaću stranu. U ludoj završnici Empoli je imao dvije sjajne prilike za izjednačenje. U 88. minuti je D’Ambrosio umalo zabio autogol, njegov udarac je završio na okviru gola, a dvije minute kasnije Handanovič je skinuo zicer Ucanu. U posljednjim trenucima susreta Marcelo Brozović je u kontri zabio za 3-1 pogodivši s centra prazan gol, no pogodak je nakon pregleda VAR-om poništen jer je Balde skrivio prekršaj i pritom zaradio drugi žut karton. Empoli je dobio još dvije minute nade, ali nije uspio izjednačiti.

Brozović je odigrao cijeli susret za Inter, dok je Ivan Perišić izašao iz igre u 74. minuti šepajući. Marko Pajač je odigrao cijeli susret za Empoli.



Ligu prvaka je osvojila i Atalanta koja je pobijedila Sassuolo sa 3-1.

Gosti su poveli u 19. minuti preko Domenica Berardija, no u 35. minuti je izjednačio Daniel Zapata. Možda i ključni trenutak dogodio se u poluvremenu kada je Berardi isključen, pa je Sassuolo u nastavku zaigrao s igračem manje. Atalanta je to iskoristila i golovima Alejandra Gomeza (53) i Maria Pašalića (65) razriješila sve dvojbe. Do kraja utakmice kod Sassuola je isključen i Francesco Magnanelli.



Milan je na gostovanju pobijedio SPAL sa 3-2, ali to mu nije bilo dovoljno. Gosti su nakon 23 minute imali dva gola prednosti (Calhanoglu 18, Kessie 23), no Francesco Vicari je pogotkom u 28. minuti vratio neizvjesnost, a izjednačio je Mohamed Fares u 53. minuti. Ipak, Kessie je golom iz kaznenog udarca u 66. minuti donio Milanu tri boda.

Udinese našeg Igora Tudora je na gostovanju pobijedio Cagliari sa 2-1 izborivši prvoligaški spas. Leonardo Pavoletti je doveo domaćine u vodstvo u 17. minuti, no gosti su u nastavku golovima Hallfredssona (59) i De Maia (69) stigli do važne pobjede. Bivši kapetan ‘vatrenih’ Darijo Srna igrao je do 76. minute za Cagliari, dok je Filip Bradarić igrao do 82. minute.

Prvak Juventus je sezonu zaključio gostujućim porazom od Sampdorije 0-2 čime je torinska ‘Stara dama’ zaključila sezonu s nizom od pet kola bez pobjede. Međutim, Juve je odavno osigurao naslov prvaka pa ova serija nije utjecala na poziciju ‘crno-bijelih’.

Pobjedu Sampi donijeli su Gregoire Defrel u 84. minuti, te Gianluca Caprari pogotkom u sudačkoj nadoknadi utakmice.

Massimilano Allegri je na oproštaju od Juventusa pružio priliku igračima koji su ove sezone manje igrali, pa Cristiano Ronaldo, naš Mario Mandžukić, Miralem Pjanić i još nekoliko prvotimaca nisu nastupili.

U susretu bez neke rezultatske važnosti Torino je pobijedio Lazio sa 3-1, a sva četiri gola pala su u drugom poluvremenu. Golove za Torino zabili su Iago Falque (51), Saša Lukić (53) i Lorenzo De Silvestri (80), dok je pogodak za Lazio zabio Ciro Immobile u 66. minuti. Hrvatski reprezentativac Milan Badelj je odigrao cijeli susret za goste iz Rima.

Torino je i prije ove utakmice ostao bez izgleda za plasman u Europu, dok je Lazio osigurao plasman u Europsku ligu kao pobjednik talijanskog Kupa.