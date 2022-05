(VIDEO) LUDNICA U MADRIDU: Modrić glavni predvodnik slavlja igrača Reala

Real iz Madrida osvojio je premoćno 35. titulu prvaka španjolske kada su jučer savladali Espanyol s 4:0, a igrači i navijači Reala napravili su show u gradu koji je trajao do jutra.

Od igrača najviše od svih izgleda kako je u naslovu uživao kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić, kojeg svi uz Benzemu apostrofiraju kao glavnog igrača koji je svojim lucidnim potezima Real doveo do naslova, a svi se nadaju i do novog finala Lige prvaka.

🇭🇷 Luka Modrić enjoyed so much the celebration party and was so active that he even asked to drive the bus that transported his teammates to Cibeles. @marca 😂 pic.twitter.com/S1uy8e50Fz

— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 30, 2022