(VIDEO) ‘LUDI NORVEŽANIN’: Pogledajte kakve scene čekaju nogometaše Uniteda nakon Mourinhovog odlaska

Ole Gunnar Solskjaer nasljednik je Jose Mourinha na klupi Manchester Uniteda, jutros je službeno potvrđeno.

“Možemo potvrditi da je Ole Gunnar Solskjaer imenovan privremenim menadžerom do kraja sezone 2018/19. Asistenti će mu biti Mike Phelan, Michael Carrick i Kieran McKenna”, stoji u Unitedovom priopćenju.

United je Norvežana “oteo” od Moldea, s kojim je prije samo dva tjedna potpisao ugovor do 2021. godine. Poziv s Otoka nije mogao odbiti, a pred njime je sada velik posao jer United nikada gore nije stajao.

Solskjaer će, sudeći po snimkama treninga Moldea. inzistirati na napadačkoj igri. Pritom neće glumiti pristojnost jer se na spomuntom videu jasno čuje kako urla na igrače.

“Želi li tko pucati? Šesnaest metara si od gola i ti jebeno i dalje dodaješ loptu. Pucaj! Nećeš nikada zabiti ako ne pucaš. Završi!”, čuje ga se, a pitanje je kako će to podnijeti zvijezde Uniteda.

Ole Gunnar Solskjaer in training with Molde.

“Any fucking chance, anyone want to shoot? You’re 18-yards away from goal and you keep fucking passing it. Shoot! You won’t ever score a goal if you don’t shoot. Finish!” Should be music to United fans’ ears! pic.twitter.com/06XXSyci70

— The Away Fans (@theawayfans) 19. prosinca 2018.