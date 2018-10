(VIDEO) LUDA VEČER U LIGI PRVAKA! Barca zgazila Tottenham uz EUROGOL Rakitića, Liverpool kiksao, Monaco potopljen

Autor: HINA/B.H.

Španjolski velikan Barcelona pobijedio na Wembleyju Tottenham sa 4-2 u susretu 2. kola B skupine nogometne Lige prvaka, a drugi pogodak za katalonski sastav zabio je hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić.

Barca je povela već nakon 92 sekundi igre, a pogodak je postigao Philippe Coutinho. Lionel Messi je uputio sjajnu loptu na krilo do Jordija Albe koji je iskoristio nepotrebno istrčavanje Huga Llorisa, te asistirao Coutinhu koji je zabio s ruba kaznenog prostora za vodstvo katalonskog sastava.

Bio je to najbrži Barcin pogodak u LP u posljednjih 13 godina. Brži je bio tek Mark van Bommel koji je u studenog 2005. u susretu protiv Panathinaikosa zabio nakon 36 sekundi. Na 2-0 povisio je naš Ivan Rakitić u 28. minuti fantastičnim volejom s ruba kaznenog prostora.

Tottenham se vratio u igru u 52. minuti preko Harryja Kanea koji je sjajnom fintom ‘slomio’ Semeda, a potom preciznim udarcem pogodio suprotni kut. No, nada Engleza kratko je trajala. Svega četiri minute kasnije Barca se vratila na +2. Alaba je uputio povratnu loptu, Coutinho i Suarez su je propustili, a Messi u naletu zabio za 3-1. Tottenham se nije predavao i Lamela je u 67. minuti smanjio na 2-3. Međutim, sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Messi u 90. minuti svojim drugim golom na utakmici. Bio je to njegov 22. gol u 29 nastupa protiv engleskih klubova, a večeras je još dva puta gađao okvir gola.

Spursi i Barca su do sada igrali samo jednom, prije 36 godina u polufinalu Kupa pobjednika kupova, a slavila je Barcelona. Na White Hart Laneu je bilo 1-1, a Barca je u uzvratu slavila 1-0, a potom u finalu pobijedila Standard Liege.

U drugom susretu iz ove skupine Inter je na gostovanju pobijedio PSV sa 2-1 upisavši i drugu pobjedu.

Premda je Inter dominirao, poveli su domaćini u 27. minuti sjajnim pogotkom Pabla Rosarija sa 20 metara. Icardi je umalo izjednačio u 37. minuti, no domaći vratar Jeronen Zoet je sjajno reagirao. U 44. minuti niti Zoet nije mogao ništa nakon odličnog udarca Radje Nainggolana koji je s ruba kaznenog prostora zabio za 1-1. PSV je u 49. minuti bio korak do nove prednosti, no udarac Gastona Pereira s ruba kaznenog prostora završio je u okviru gola. Inter je okrenuo rezultat u 60. minuti golom Icardija.

Ivan Perišić, Marcelo Brozović igrali su cijeli susret za Inter. Bio je to njihov treći međusobni susret i treća pobjeda ‘Nerazzurra’. Inter je dobio dva puta PSV u LP u skupini i 2007. U Eindhovenu je bilo 1-0, a na San Siru 2-0.

Na ljestvici vode Barcelona i Inter sa po šest bodova, dok su PSV i Tottenham bez bodova.

U 2. kolu skupine A Atletico Madrid je pobijedio Club Brugge našeg Ivana Leke 3-1. Obrana belgijskog prvaka popustila je u 28. minuti, a strijelac je bio Antoine Griezmann. Radost domaćih navijača nije dugo trajala. U 40. minuti fantastičnim udarcem sa 20 metara iskosa izjednačio je Arnaut Groenveld. Međutim, Griezmann je u 67. minuti nakon lijepe akcije s Costom doveo Atletico do novog vodstva. Iskusni Španjolci ovoga puta nisu dozvolili novo izjednačenje, već su u sudačkoj nadoknadi golom Kokea otklonili sve dvojbe.

Nikola Kalinić nije nastupio za Atletico, Karlo Letica je branio za goste, dok Matej Mitrović nije nastupio.

Borussia Dortmund je u drugom poluvremenu slomila Monaco pobijedivši sa 3-0 golovima Jacoba Bruuna Larsena (51), Paca Alcacera (72) i Marco Reusa (90+3). Pobjeda Borussije je mogla biti i uvjerljivija, no Alcacer je u 69. minuti iz jedanaesterca pogodio vratnicu.

Danijel Subašić je utakmicu započeo s klupe za pričuve, ali je ušao u igru u posljednjim trenucima prvog dijela nakon što se ozlijedio Diego Benaglio.

Na ljestvici vode Atletico Madrid i Borussija sa po šest bodova, dok su Monaco i Club Brugge na nuli.

U derbiju skupine C Napoli je pobijedio Liverpool sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Lorenzo Insigne u sudačkoj nadoknadi. Domaćin je bio bolji, imao je daleko više od igre i nekoliko lijepih prilika i posve zasluženo je stigao do bodova.

Prvu prigodu na utakmici imali su domaćini u 10. minuti, no Lorenzo Insigne je pucao pored gola. U 33. minuti zaprijetio je i Milik, ali je Alisson Becker bio spreman. Poljski napadač je pucao i u 49. minuti, no Alisson je ponovo odlično reagirao. Prvu ozbiljnu priliku Liverpool je imao u 67. minuti kada je Salah pucao s ruba kaznenog prostora, ali pored gola. Veliku priliku Napoli je imao u 75. minuti kada je Jose Callejon već svladao Alissona, ali je loptu ispred gola počistio Joe Gomez. Najbolju priliku na utakmici domaćin je imao u 82. minuti kada je Mertens sa sedam-osam metara pogodio vratnicu gostujućeg gola. Kada se već činilo da će utakmica završiti bez pobjednika, Insigne je iskoristio sjajno dodavanje Callejona za pobjedu talijanskog sastava.

Marko Rog nije nastupio za Napoli, baš kao niti Dejan Lovren za Liverpool.

U ranije odigranom susretu PSG je na Parku prinčeva pobijedio Crvenu zvezdu sa 6-1 nanijevši beogradskom sastavu najteži europski poraz u povijesti kluba.

Srpski prvak je u prvom kolu iznenadio favorizirani Napoli odigravši 0-0, no u drugom kolu doživio je pravi debakl. Crvena zvezda se dobro držala u prvih 20 minuta, no onda je procurilo. PSG je do kraja poluvremena zabio četiri gola, a u nastavku još dva. Pobjeda PSG-a je mogla biti i uvjerljivija, no Milan Borjan se istaknuo s nekoliko odličnih obrana.

Parižani su poveli u 20. minuti golom Neymara iz slobodnog udarca, a brazilski majstor je 158 sekundi kasnije zabio i za 2-0 nakon duplog pasa sa Kylianom Mbappeom. Neymar je time oborio rekord Lige prvaka u postizanju dva gola u nizu, a dosadašnji je rekord također bio u njegovom vlasništvu. U dresu Barcelone zabio je “double” u razmaku od 166 sekundi.

Do kraja prvog dijela među strijelce su se upisali i Edison Cavani (37), te Angel di Maria (41). U nastavku susreta PSG je zabio još dva gola, a strijelci su bili Mbappe u 70. minuti, te Neymar u 82. minuti ponovo iz slobodnog udarca. Marko Marin je u 75. minuti postigao utješni gol za goste.

Do sada je najveći europski poraz Zvezda upisala 2004. kada je izgubila od PSV Eindgovena sa 0-5. U drugom susretu iz ove skupine večeras se sastaju Napoli i Liverpool.

Na ljestvici vodi Napoli sa četiri boda, Liverpool i PSG imaju po tri boda, dok Crvena zvezda ima jedan bod.

U skupini D Porto je pobijedio Galatasaray sa 1-0, dok je Schalke identičnim rezultatom bio bolji od Lokomotiva.

Pobjedu Portugalcima donio je gol Mousse Marege u 49. minuti. U ranijem terminu odigrana je i utakmica između Lokomotiva i Schalkea u skupini D. Njemački sastav je slavio u Moskvi sa 1-0 golom Westona McKenniea u 88. minuti. Vedran Ćorluka nije nastupio za ruski sastav.

Na ljestvici vode Schalke i Porto sa po četiri boda, Galatasaray ima tri, a Lokomotiv je upisao i drugi poraz.