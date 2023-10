(VIDEO) Lud susret u Italiji, legendarni napadač stao među vratnice i oduševio

Autor: Dnevno GIŠ

Ludi susret odigrali su u Serie A nogometaši Genove i Milana, koji su u konačnici dobili gosti s 1:0, ali zanimljivih situacija na susretu je bilo na pretek, najviše u dugačkoj sudačkoj nadoknadi.

Susret je presudio kasni kol Christiana Pulišića u 87. minuti susreta, a nakon toga su se na terenu u Genovi počele događati nevjerojatne stvari.

Prvo je u devetoj minuti sudačke nadoknade Milan ostao bez svojeg vratara Mikea Maignana, koji je zaradio crveni karton, a kako rosso-neri nisu imali više pravo na izmjenu, na gol je stao legendarni francuski napadač Giroud.





Olivier Giroud goalkeeper now pic.twitter.com/P50zQieUJo — FootColic ⚽️ (@FootColic) October 7, 2023

Oduševio na golu

Giroud je jednom intervencijom spasio svoj gol te je tako postao instant senzacija svojom obranom, kojom je spasio Milan od izjednačenja u Genovi. Obranu Girouda pogledajte OVDJE.

No to nije bilo sve, u 13. minuti nadoknade bez vratara ostao je i domaćin Genova, ali su oni imali pravo zamijene pa je među vratnice stao drugi golman, no rezultat je na kraju ostao isti.