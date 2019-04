(VIDEO) LOVREN I REDSI NADOMAK SNA! Spursi mogu i bez Kanea, je li pogotku korejskog dragulja prethodilo zaleđe?

Nogometaši Tottenhama i Liverpoola ostvarili su pobjede u prvim susretima četvrtfinala Lige prvaka.

Spursi su na svom novom stadionu pobijedili Manchester City sa 1-0, dok je Liverpool na Anfieldu porazio Porto sa 2-0.

Uzvratne utakmice su 17. travnja u Manchesteru i Portu.

Bio je to 157. međusobni susret “Spursa” i “Građana”, ali tek prvi u europskim natjecanjima, a domaćin je stigao do pobjede golom Heung-Min Sona u 78. minuti.

City je najbolju priliku imao u 12. minuti kada Sergio Aguero nije realizirao jedanaesterac. Argentinac je pucao u desnu stranu, no francuski vratar Hugo Lloris je sjajno reagirao.

U drugom susretu večeri Liverpool je na Anfieldu pobijedio Porto sa 2-0, a oba gola pala su u prvom poluvremenu.

“Redsi” su poveli već u petoj minuti utakmice golom Nabyja Keite. Gvinejski veznjak je pucao, a njegov udarac odbio se od Olivera Torresa i prevario Ikera Casillasa. Na 2-0 je povisio Roberto Firmino u 26. minuti nakon lijepe akcije. Henderson je sjajno proigrao Alexandera-Arnolda na desnoj strani, a ovaj odmah asistirao Firminu na drugoj stativi koji je lagano zabio za 2-0.

Do kraja susreta je bilo još nekoliko prilika na obje strane, ali ne i golova. Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren odigrao je cijeli susret za Liverpool.

U srijedu su preostale dvije utakmice četvrtfinala, a sastaju se Ajax – Juventus i Manchester United – Barcelona.

Firmino doubles the lead as Liverpool come out of the gates strongly 🔥 #UCL #ChampionsLeague #LIVFCP #Porto #Liverpool #Football pic.twitter.com/vz7nf0Pej0

Tottenham – Manchester City 1:0 (Heung-Min Son 78′)

GOOOOOOOOOOOOAL, Tottenham Hotspurs have score through Son. Super from the South Korean, 1-0 to the North London side. They’ve been the better side overall, new stadium 1st #UCL goal. pic.twitter.com/kPklXNfJ38

— footballnews (@footynews34) April 9, 2019