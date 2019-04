(VIDEO) LJUTNJA PORAŽENOG: Najskuplji igrač svijeta potpuno poludio! Evo što je napravio navijaču Rennesa

U kasnu subotnju večer dobili smo novog pobjednika francuskog nogometnog kupa. To je momčad Rennesa koja je nakon 2:2 u regularnom dijelu velikog finala, slavila sa 6:5 boljim izvođenjem jedanaesteraca. U posljednjoj, šestoj seriji promašio je svoj udarac s bijele točke mladi Nkunku i tako odlučio tko će ponijeti ovaj vrijedan trofej.

Problemi za poražene, za superbogati PSG počeli su nedugo prije raspucavanja. Zbog teškog prekršaja isključen je Kylian Mbappe u 119. minuti, a kao što se na snimci vidi, živce je izgubio i Neymar. On je prilikom ceremonije dodjele medalja udario jednog navijača Rennesa. Treba reći i to da je Brazilac bio vidno isprovociran, ali to ga ni najmanje ne opravdava.

Dok ga je taj navijač snimao mobitelom, nešto je Neymaru i dobacio. Ovaj mu je odgurnuo telefon i zamahnuo šakom te se čini da ga je i dodirnuo po bradi.

PSG-ova zvijezda upravo je mlade igrače optužila za katastrofalni poraz.

“Jako puno njih mi izgleda izgubljeno. Moraju manje pričati, a više slušati. Ponekad netko od starijih igrača nešto govori, a njih nije briga. Trener nešto govori, a njih opet nije briga. Nedostaje im respekta. Ja se nisam tako ponašao u njihovim godinama”, rekao je 27-godišnji Neymar.