(VIDEO) LIVERPOOL JE PRVAK EUROPE! Pogledajte prekrasne golove koji su donijeli ‘redsima’ Ligu prvaka

Autor: HINA/Dnevno.hr

Nogometaši Liverpoola šesti put u povijesti postali su prvaci Europe nakon što su u finalnom susretu igranom pred 53.000 gledatelja na stadionu Wanda Metropolitano u Madridu pobijedili Tottenham sa 2-0

Liverpool je poveo već u 108. sekundi utakmice golom Mohameda Salaha iz kaznenog udarca kojeg je skrivio Mousa Sissoko igrajući rukom, a pobjedu je potvrdio Divock Origi u 87. minuti.

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren nije nastupio u finalu, ali je postao deseti hrvatski nogometaš koji je osvojio Ligu prvaka od proglašenja hrvatske neovisnosti. Prije njega naslov prvaka Europe osvojili su Alen Bokšić, Zvonimir Boban, Davor Šuker, Dario Šimić, Igor Bišćan, Mario Mandžukić, Luka Modrić, Ivan Rakitić i Mateo Kovačić.

Za ‘redse’ je to bilo deveto finale Kupa i Lige prvaka, te šesti naslov nakon što su slavili i 1977., 1978., 1981., 1984. i 2005.

Već u 24. sekundi dvoboja branič Tottenhama Sissoko je igrao rukom u šesnaestercu, sudac Skomina je odmah svirao penal, a Salah s bijele točke nakon samo 108 sekundi doveo Liverpool u vodstvo. Bio je to drugi najbrži gol u finalima Lige prvaka, a rekord još uvijek drži kapetan Milana Paolo Maldini koji je u finalu 2005. protiv Liverpoola zabio pogodak nakon 50 sekundi utakmice.

U 20. minuti Son se sjurio prema vratima Liverpoola, ali ga je Alexander-Arnold uspio stići. U 18. minuti je u teren utrčala prelijepa oskudno odjevena djevojka, a Englezi su se odmah našalili da je to “bila jedina osoba koja je pretrčala Liverpoolovu obranu u prvom dijelu”. Bilo je to i jedino veće uzbuđenje na utakmici nakon ranog gola u prvom poluvremenu, osim što je u 38. minuti pokušao iz daljine Robertson, a njegov udarac je Lloris skrenuo u korner. Tottenham u prvom dijelu nije uputio udarac u okvir, a obje momčadi su imale preko 50 krivih dodavanja- najviše od svih utakmica Lige prvaka ove sezone.

Drugi dio je započeo puno živahnije, Tottenham je zaigrao otvorenije, no prvu veću šansu imao je Liverpoolov veznjak Milner, čiji je udarac u 68. minuti prošao tik pored lijeve vratnice. U 73. minuti Dele Alli je pokušao lobati vratara Alissona, ali je to ispalo više dodavanje i statistički prvi udarac Spursa u okvir vrata na utakmici. U 80. minuti konačno opasna situacija pred golom Redsa, udarac Sona je obranio Alisson, a potom je do lopte došao Moura, ali i njegov udarac brani vratar Liverpoola. Allison u 85. minuti brani i slobodan udarac Eriksena iskosa s lijeve strane, a u 87. minuti Liverpool dolazi do drugog gola. Nakon ukupno 15. kornera na utakmici, Matip pronalazi Origija, a on s desetak metara šalje neobranjivi prizemni udarac u lijevi kut vrata. Belgijanac tako postaje junak Liverpoola nakon što je zabio dva gola u izbacivanju Barcelone u polufinalu.

Pogledajte golove s današnjeg susreta.