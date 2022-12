(VIDEO) LIVERPOOL I SRBIJA IMAJU NOVU ZVIJEZDU: Još uvijek nije odabrao Srbiju, ali su uvjereni da će igrati za ‘orlove’

Danas su se na terene vratili igrači engleskog elitnog nogometnog razreda. Liverpool je s 3:1 slavio protiv Aston Ville, a glavna priča je mladi španjolski reprezentativac Stefan Bajčetić.

Zabio je za 3:1, a iako nastupa za Španjolsku njegov otac Srđan igrao je za Celta Vigo pa je zbog toga Stefan rođen u Španjolskoj i za nju nastupa. S druge strane, Srbija je uvjerena da će se to promijeniti.

Otac želi da igra za Srbiju

Prošle godine njegov otac je u razgovoru za 24sedam komentirao za koju reprezentaciju će sin igrati: “Moja je želja da on igra za Srbiju. Do 21. godine bi morao odlučiti, a do tad ima još mnogo vremena, jer tek je prije nekoliko dana napunio 17 godina. ”

Skupio je tri nastupa za u18 reprezentaciju Španjolske, ali iz srpskog Saveza su uvjereni da će odabrati Orlove ispred Furije. Bajčetić je prošao sve mlađe uzraste Celte, a sa 16 godina je došao u Redse.

