(VIDEO) LIVERPOOL I ARSENAL ODIGRALI PRAVU POSLASTICU: Redsi poveli nakon katastrofe vratara, Topnici uzvratili golčinom

U derbiju kola 11. kola Premier lige Arsenal je u subotu na svom terenu protiv Liverpoola odigrao 1-1 u utakmici koja je obilovala prigodama na obje strane.

Liverpool je poveo golom Jamesa Milnera u 61. minuti, a izjednačenje Arsenalu donio je Alexandre Lacazette u 82. minuti. Dejan Lovren zbog ozljede nije bio u sastavu Liverpoola.

Newcastle je napokon upisao prvu pobjedu ove sezone u Premier ligi, svladavši kod kuće Watford sa 1-0 golom Ayoze Pereza u 65. minuti. Time je privremeno izašao iz zone ispadanja, i sada je na 17. mjestu sa šest bodova.

Manchester United slavio je kod Bournemoutha u 11. kolu Premier lige s 2-1 golom Marcusa Rashforda u 92. minuti. Domaćini su poveli golom Wilsona u 11. minuti, a za United je izjednačio Martial u 35. Momčad Jose Mourinha se mučila, propustila mnogo prilika u drugom dijelu, ali je u drugoj minuti sudačke nadoknade Rashford iz velike gužve donio Unitedu pobjedu.

Nakon tragične smrti Vichaija Srivaddhanaprabha prije tjedan dana, nogometaši Leicestera su se vlasniku kluba, koji je bio omiljen i kod igrača i kod navijača, odužili pobjedom u gostima kod Cardiffa sa 1-0, a strijelac je bio Demarai Gray u 55. minuti

Brazilac Felipe Anderson pružio je odličnu partiju i zabio dva gola, u 68. i 84. minuti, za pobjedu West Hama protiv Burnleyja 4-2.

