(VIDEO) LEWANDOWSKI ‘ZAPUCAO’ PENAL: Nove loše vijesti idu u Europu, Meksikanci se izvukli

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nakon što je Danska bila bez pobjede protiv Tunisa, u utakmici na početku skupine D, dogodio se još jedan remi bez golova na Svjetskom prvenstvu u Katru, sa samo bodom za još jednu europsku reprezentaciju. Poljska i Meksiko uzeli su po bod u prvom kolu skupine C, koja je danas počela senzacionalnom pobjedom Saudijske Arabije nad Argentinom.

Poljaci su mogli do slavlja, ali koštao ih je neiskorišteni penal Roberta Lewandowskog u 58. minuti. Udarac je obranio meksički golman Guillermo Ochoa, a nakon toga, Meksikanci su održali svoju mrežu čistom i u nešto više od pola sata do kraja, za dolazak do remija na početku SP-a.

Neiskorišteni penal pogledajte ovdje.





Bila je to utakmica u kojoj nije nedostajalo akcije. Meksikanci su s jakom podrškom s tribina bili opasni u prvih 45 minuta, a nakon što su Poljaci izdržali protivnički pritisak, stigli su do velike šanse nakon što je Hector Moreno u 55. minuti napravio prekršaj nad Lewandowskim u kaznenom prostoru.

Odluka o penalu stigla je nakon intervencije VAR-a i pregleda snimke. Australski sudac Chris Beath pokazao je na bijelu točku, ali potom je zakazala glavna zvijezda Poljaka, a meksički golman postao je junak svoje momčadi.

Meksikanci su do kraja utakmice imali nekoliko opasnih napada i prijetnji, no sve je ostalo na početnom rezultatu s kojim su izjednačeni s Poljacima nakon prvog kola u ovoj grupi. Vodi Saudijska Arabija, a nakon senzacionalnog rezultata s početka dana, Argentina je za sada posljednja.