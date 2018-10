(VIDEO) LETICA I LEKO BEZ POBJEDE: Tottenham ubrao prvi bod u Ligi prvaka

Autor: Hina

U susretu 3. kola A skupine nogometne Lige prvaka Club Brugge i Monaco su odigrali 1-1, a bez pobjednika je završio i susret između PSV Eindhovena i Tottenhama (2-2).

U Belgiji smo gledali sudar klubova koji prolaze kroz teško razdoblje, Brugge zbog pravosudnih problema trenera Ivana Leke, a Monaco zbog katastrofalnih rezultata koje bilježi.

Leko je prije dva tjedna priveden u okviru velike istrage o organiziranom kriminalu, pranju novca i korupciji u belgijskom nogometu, a pušten je nakon saslušanja pred istražnim sucem. Njegov odvjetnik je tada izjavio kako hrvatski stručnjak nije osumnjičen za namještanje utakmica, ali je njegovo ime spomenuto u jednom dosjeu o pranju novca.

Pod Lekinim vodstvom Club Brugge je prošle sezone stigao do naslova prvaka i izborio nastup u Ligi prvaka, u kojoj je njegova momčad krenula s dva poraza, kod kuće od Borussije Dortmund (0-1) i na gostovanju kod Atletico Madrida (3-1). S druge strane Monaco se u prvenstvu nalazi u zoni ispadanja, a u Ligi prvaka je također upisao dva poraza. Portugalac Leonardo Jardim je dobio otkaz, a momčad je preuzeo Thierry Henry koji je u premijeri izgubio na gostovanju kod Strasbourga (1-2).

Monaco je poveo u 32. minuti nakon brze kontre, a pogodak je postigao Moussa Sylla. Šest minuta kasnije Sylla se mogao proslaviti, izašao je sam pred Leticu, zaobišao hrvatskog vratara, ali malo iskosa promašio prazna vrata. Kazna je stigla minutu kasnije kada je belgijski prvak izjednačio golom brazilskog napadača Wesleyja na ubačaj Hansa Vankena. U nastavku susreta domaćin je dominirao, no više nije bilo golova.

Karlo Letica je branio za Brugge, dok Matej Mitrović nije ulazio u igru. Danijel Subašić je i dalje izvan stroja zbog ozljede i nije branio za Monaco.

U drugom susretu iz ove skupine večeras se sastaju Borussija Dortmund i Atletico Madrid. Na ljestvici vode Borussija i Atletico sa po šest bodova i utakmicom manje, dok Brugge i Monaco imaju po bod.

U ranijem terminu je odigrana i jednu utakmica u skupini B. PSV i Tottenham su u Einhovenu remizirali 2-2.

Prvi su zaprijetili gosti. Trippier je ubacio iz kornera, a Kane glavom uzdrmao vratnicu. PSV je prvu priliku imao u 21. minuti, ali je Gaston Pereiro loše pucao. U 39. minuti domaćin je ipak stigao do prednosti nakon velike pogreške Tobyja Alderweirelda. Belgijanac se kao posljednji igrač obrane poigravao što je iskoristio Hirving Lozano ‘ukravši’ mu loptu, a potom zabio za 1-0. Radost Nizozemaca nije dugo trajala, devet minuta kasnije Lucas Moura je izjednačio. Do konca poluvremena PSV je mogao do novog vodstva, no Pereiro uzdrmao vratnicu.

U drugom dijelu Tottenham je nastavio svoju dominaciju i u 55. minuti je stigao do vodstva. Christian Eriksen je lijepo ubacio s lijeve strane, a Kane lakoćom zabio glavom za 2-1. U 66. minuti je Kane možda i mogao riješiti pitanje pobjednika, ponovo je pucao glavom, ali je domaći vratar Jeroen Zoet odlično reagirao. U 80. minuti gosti su ostali bez vratara Huga Llorisa koji je zaradio crveni karton zbog prekršaja nad Lozanom izvan kaznenog prostora. Igrača više PSV je iskoristio u 88. minuti kada je Luuk de Jong skrenuo Rosarijev udarac u gostujuću mrežu.

U drugom susretu iz ove skupine večeras se sastaju Barcelona i Inter.

Na ljestvici vode Barca i Inter sa po šest bodova, dok su PSV i Tottenham osvojili prvi bod.