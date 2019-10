(VIDEO) LETEĆI CIRKUS IZ BERGAMA: Momčad koja u jednom trenutku drobi sve pred sobom, u drugom izgleda kao pothranjen mršavac

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Kuc – kuc, ima li koga? – Tu smo. Može pitanje? – Naravno! Koga je to Dinamo pobijedio 4 – 0?

Pobjeda Dinama na Maksimiru protiv Atalante dobija sve više na značaju, i nakon mjesec i jedan dan, jasno je kakva je trenerčina Nenad Bjelica.

Rezultat iz Maksimira sugerira rutinsku pobjedu, no da je Dinamo odigrao išta manje od savršenog, Atalanta bi bila tu, kao vampir za vratom. Stožer Dinama je proučio, Bjelica je posložio, a igrači proveli u djelo znanstveni istraživački rad “Kako razmontirati vrhunsku talijansku momčad u četiri koraka”.

Atalanta će u Milanu tražiti iskupljenje. Vjerojatno je Gasperini pomalo i podcijenio Bjelicu, no nakon utakmice, stisnuo je ruku boljem protivniku, i sam priznao da je Dinamo ozbiljna europska momčad.

Tog je trena Gian Piero Gasperini sebi obećao – ovo se neće ponoviti! Ovoga puta, Atalanta će biti spremna. I bi tako.





Do danas je Atalanta odigrala šest utakmica. I to protiv kakvih protivnika. Izgubili su samo od Šahtara, moćnog ukrajinskog stroja, koji je uz Liverpool jedina momčad sa sto postotnim učinkom u domaćem prvenstvu. Rezultat je bio 2 -1.

Nakon poraza protiv Dinama, u Italiji je klub iz Bergama remizirao s Fiorentinom, a potom su razgulili Romu (2-0), Sassuolo (4-1), Lecce (3-1), da bi prije nekoliko trenutaka prosuli 3 – 0 protiv Lazia (3-3)!

Ovim rezultatom Atalanta je na visokom trećem mjestu Serie A.

Imala je Atalanta protiv Lazia vodstvo od 3 – o. Pogotke su postizali fantastični Muril (2) i duhovni vođa kluba Gomez (1), i baš kada se činilo da će podijeliti prvo mjesto na tablici s Juventusom, Lazio se imobilizirao.

Prvo je u 69. minuti Immobile bio precizan s bijele točke, da bi već u sljedećoj minuti isti igrač asistirao Correa(i) za neugodnih 3-2. Konačan rezultat postavio je igrač susreta Immobile, opet s bijele točke, i to u 92. minuti susreta! Kakav peh.

Igrala je “Božica” bez svog prvog napadača Zapate, no po tko zna koji put, napad nije bio problem, nego obrana. No i ako takva, Atalanta je treća u svom prvenstvu. Protiv Dinama im nije funkcionirao niti jedan segment tima, teško je isto očekivati i u uzvratu, no nikad se ne zna.

Atalanta se doima poput nadarenog pubertetlije koji povremeno odluta s mislima.

Zapata koji danas nije igrao drugi je strijelac lige sa šest postignutih golova uz dvije asistencije. Prvi je spomenuti Immobile, koji na kontu ima devet pogodaka i tri asistencije.

Pored dvije utakmice protiv moćnog Šahtara, uzvrata na Maksimiru protiv Citya, i čudnovate Atalante, sigurno je da Dinamo čeka paklena jesen u Ligi prvaka.