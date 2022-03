(VIDEO) LEGENDARNI ENGLEZ OZLIJEDIO DJEČAKA: Pozvao ga na teren, a onda šokirao svijet

Legendarni Paul Gascoigne uvijek je bio priča za sebe i gdje god je igrao na njega je bila velika pozornost ponajviše zbog alkohola i žena. Nakon mirovine gotovo da je ostao isti. Zezancija i alkohol i dalje su mu na prvom mjestu.

Dio zezancije išao je pokazati na prijateljskom susretu legendi Rangersa povodom 150. rođendana kluba. Ipak, zezancija nije prošla kako je on očekivao.

Pozvao je dječaka koji skuplja lopte te mu rekao da ode na drugu stranu. U trenutku kada je dječak to napravio Gazza mu je postavio nogu, a dječak se sapleo i pao te još nekoliko minuta ležao na podu. Očito je slučajno nagazio dječaka. Nadamo se da je bilo slučajno.

Gazza called him on the park to do THAT? pic.twitter.com/k4hJUtcp51

— Lint (@Zeshankenzo) March 27, 2022