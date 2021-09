(VIDEO) LEGENDARNI BOYCIE ‘ZAPALIO’ SRBE! Napustio nas je danas, evo što je pričao o Zvezdi i Đokoviću

John Challis, engleski glumac najpoznatiji po ulozi Boycieja u legendarnoj britanskoj humorističkoj seriji ‘Mućke’, preminuo je danas sa 79 godina. Challis je kod nas ostao poznat kao Boycie, tako je i u mnogim drugim zemljama gdje su Delboy, Rodney i ostali bili vrlo popularni, no u Srbiji ga se danas sjećaju i iz jednog drugog aspekta, onog sportskog.

Challis je bio veliki zaljubljenik u nogomet, a jedna od njegovih strasti bila je i – Crvena zvezda. Engleski glumac to je pokazao lani u jednoj svojoj objavi na Twitteru, iz veljače prošle godine. Tada je bio u Beogradu, klub ga je počastio obilaskom stadiona, popularne ‘Marakane’, a posjetio je i klupski muzej. Sve to opisao je riječima da se osjeća kao dijete u prodavaonici slatkiša.

What an amazing experience! #RedStarBelgrade Thank you so much for showing me your fantastic stadium and museum. Like a kid in a candy store! pic.twitter.com/NU08wadXVa

— John Challis (@BeingBoycie) February 2, 2020