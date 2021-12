(VIDEO) LEGENDA NIJE MOGLA SUSPREGNUTI SUZE: ‘Nikad nisam ni sanjao da ću izgovoriti ove riječi’

Rijetke su situacije u sportu kada otac ima mogućnost najaviti nastup vlastitog sina za klub u kojem je i on sam ponikao, a upravo takav trenutak dogodio se jučer tijekom susreta Lige prvaka, kada je trener Manchester Uniteda, Ralf Ragnick, na teren protiv Young Boysa poslao Charlieja Savagea.

Charlie je ponikao u akademiji Manua isto kao i njegov otac legendarni branič Robbie Savage, koji je u Manchesteru igrao u juniorskim danima, ali nikada nije dobio šansu zaigrati skupa sa svojim suigračima, Giggsom, Bechamom i Nevillom.

Robbie Savage već dugi niz godina radi kao stručni komentator za nogomet, a radio je i te večeri kada je njegov sin debitirao za Manchester United, te je odigrao par zadnjih minuta u remiju 1:1 protiv Švicaraca.

Veliki dan

“Kod Manchester Uniteda umjesto Juana Mate ulazi Charlie Savage. Nikad nisam ni sanjao da ću izgovoriti ove riječi ovdje u Manchester Unitedu. Veliki dan za mog dečka. Isplatio se sav naporan rad. Veliki dan za mene, njegovu majku i obitelj. Ponosni smo”, rekao je Robbie u mikrofon, dok su u studiju komentirali kako ne znaju je li ovo prvi puta kako otac kao komentator komentira nastup sina.

Robbie Savage je nakon Manua igrao je za Leicester, Birmingham, Blackburn, Derby, Brighton i Stockport, za koji je odigrao jednu utakmicu 12 godina nakon što je otišao u igračku mirovinu. Bio je reprezentativac Walesa 39 puta, a sa Leicesterom je osvoji Liga kup.

🗣️ "Even if he doesn't get on, I've told him whatever happens in life, you've been on the bench for Manchester United"

Proud moment for Robbie Savage as his son, Charlie, is named on the bench for Man United. Amazing! ❤️ pic.twitter.com/V6loIg0n3d









