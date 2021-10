(VIDEO) KRENUO U KONTRU PA STAO NA OBRAČUN! Suigrači ga čekali u kontri, a on stao kako ni se potukao!

Turska Adana na početku sezone je oduševila nogometne obožavatelje kada su objavili da je u klub došao zločesti dečko nogometa – Mario Balotelli.

Kao i obično, u prvih nekoliko mjeseci uspio je napraviti nekoliko incidenata, ali je i pokazao da je riječ o fantastičnom nogometašu. U prvih osam utakmica postigao je četiri pogotka.

Na utakmici protiv Antalyspora uspio je pokazati svoja dva lica – postigao je pogodak, a onda napravio incident, a da stvar bude bolja, učinio je to za vrijeme kontre njegove momčadi.

Adana Marija Balotellija slavila je 2:1 na gostovanju kod Antalyspora, a Talijan je postigao prvi pogodak u 43. minuti, a onda je u drugom dijelu utakmice šokirao sve na stadionu. Domaćini su izjednačili u 59. minuti, a nekoliko minuta kasnije Balotelli je povuako u kontru te se našao u situaciji tri na dva.

Svi su očekivali pogodak ili barem izglednu šansu, no Balotelli je odlučio stati iako je ispred sebe imao prazan prostor te se odlučio obračunati s protivničkim igračem! Nije poznato zašto se zakačio s Fredyjem, ali je Talijan stao i odlučio to riješiti ‘sada i odmah’.

Balotelli is still a mad man. Imagine stopping a 3 v 2 to shoulder barge another player lmfaoooo 🤣pic.twitter.com/tpgsIh0I6e

— Mabushi Mawela (@Mr_Mawela) October 4, 2021