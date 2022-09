(VIDEO) KRAMARIĆ ‘ZABRLJAO’ PA SE ISKUPIO: Brozović presudio Vlašiću i Juriću, Vatreni u nevolji pomogao Kovaču

Hrvatski reprezentativci i drugi hrvatski igrači su ove sezone itekako aktivni u njemačkom prvenstvu. Ovog vikenda igra se šesto kolo, a u nastupu svojeg Hoffenheima, Andrej Kramarić upisao se na semafor u pobjedi s 4:1 protiv gostujućeg Mainza, uz gol za 1:0 u 53. minuti.

Prije toga, Kramarić je mogao dovesti Hoffenheim u vodstvo u 44. minuti, ali nije iskoristio penal. U toj situaciji bio je neprecizan, promašio je gol protivničke momčadi.

U 53. minuti bilo je više veselja za 31-godišnjeg Vatrenog. Kramarićev gol pogledajte – ovdje.

Hoffenheim je svojom realizacijom u drugom poluvremenu iskoristio prednost igrača više nakon što je gostima iz Mainza u 41. minuti bio isključen Alexander Hack. Za 2:0 zabio je Grischa Promel (69′), a za 3:0 Munas Dabbur (80′). Gostujuća momčad je u 83. minuti smanjila zaslugom Dominika Kohra (83′), dok je završni rezultat postavio Pavel Kaderabek u drugoj minuti sudačke nadoknade na kraju utakmice. Kramarić je igrao do 70. minute, kada ga je zamijenio Dabbur.

Andrej Kramarić je s Hoffenheimom slavio pobjedu kojom je njegova momčad skočila na drugo mjesto ljestvice, bodovno poravnata s vodećim Bayernom. Do slavlja je došao i Wolfsburg bivšeg hrvatskog izbornika Nike Kovača, koji se pokušava izvući iz opasne zone. Kovačeva momčad ubilježila je prvu ovosezonsku prvenstvenu pobjedu s 1:0 protiv Eintrachta u Frankfurtu, a kod odlučujućeg gola se asistencijom istaknuo Josip Brekalo.

Brekalo je u 60. minuti pronašao Maxencea Lacroixa, čija je realizacija bila dovoljna za gostujuće veselje. Hrvatski reprezentativac time je iskoristio šansu koju mu je Niko Kovač pružio od početka utakmice, a asistencija je dobra vijest nakon što su iz Njemačke ovih dana došli glasovi da Brekala prate problemi u Wolfsburgu, s ugroženim statusom u reprezentaciji uoči Svjetskog prvenstva u Kataru.

Brekalo je zamijenjen u završnici utakmice, u 89. minuti, a uz njega, svoju priliku je od početka utakmice imao i Bartol Franjić, kojeg je Niko Kovač povukao na klupu u 64. minuti. Kristijan Jakić igrao je od starta do kraja za Eintracht, dok je Hrvoje Smolčić ostao na klupi. Wolfsburg je nakon ove pobjede na 16. poziciji, treći od dna, dok se Eintracht nalazi na 11. mjestu.

What a DUB!! 🔥 🔥🔥🔥🔥









F I N A L L Y we win!!! @LacroixMaxence's header in the 60th minute is the difference between the two sides as we collect 3 points on the road!

___

0-1 #SGEWOB #VfLWolfsburg 🟢⚪️ pic.twitter.com/OOxbSDMgLd

— VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) September 10, 2022