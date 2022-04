(VIDEO) KRAMARIĆ SE PROBUDIO: Zabio i asistirao, a onda šok za cijelu ekipu

Andrej Kramarić bio je strijelac i asistent, ali sa suigračima u dresu Hoffenheima, na kraju večeri doživio je bolan poraz u borbi za nastup u Europi u sljedećoj sezoni.

Gostujući Freiburg slavio je s 4:3, čime je Hoffenheim ostao na osmoj poziciji sa šest bodova manje od šestoplasiranog Koelna, koji dva kola do kraja drži posljednje mjesto u borbi za Europu.

Kramarić je svoj gol zabio u 32. minuti, za 1:1 u tom trenutku susreta. Realizaciju Vatrenog pogledajte – ovdje.

Hrvatskom reprezentativnom adutu to je bio peti ovosezonski gol u prvenstvu. Prekinuo je čekanje koje je trajalo od veljače, kada je bio strijelac u gostujućoj pobjedi nad Wolfsburgom.

EQUALISER!

Kramaric coolly turns in a cross from #Raum at the near post to make it 1-1 💪

| 32' | 🔵 1:1 🔴 | #TSGSCF | pic.twitter.com/YnJvwYxsqt

— TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) April 30, 2022