(VIDEO) Kramarić na turbo pogon: Vatreni je u vrhunskoj formi

Dosta nesreće sručilo se na hrvatsku nogometnu reprezentaciju i izbornika Dalića zadnjih dana nakon ozljeda Perišića i Ivanušeca te istrage transfera Sose u Ajax, ali srećom ove sezone u vrhunskoj formi igra Andrej Kramarić.

Njegov Hoffenheim u subotu gostuje kod Juranovićevog Union Berlina, a Krama je i na ovoj utakmici pokazao zavidnu formu i zabio prvi od dva gola njegovog kluba.

Krama je prvo izborio jedanaesterac, koji je nakon toga i realizirao te je tako došao do 120. pogotka u dresu Bundesligaša i do sedmog pogotka u sezoni za klub i reprezentaciju.

Andrej Kramarić scored yet another goal, continuing his incredible run.

Kramarić opened the scoring for Hoffenheim against Koln in a 3-1 victory after great performances in the Euro Qualifers.

Kramarić has 2 goals and 1 assist in the Bundesliga this season. 🚨 pic.twitter.com/vRj2csQamV

