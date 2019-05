(VIDEO) KOVAČU SE ODJEDNOM KLANJA POLA EUROPE! Jeste li vidjeli što je napravio na prošloj utakmici

U 32. kolu Bundeslige vodeći Bayern, koji je u prošlom kolu kod predzadnjeg Nürnberga odigrao 1-1, sada je ugostio posljednjeplasirani Hannover i slavio je sa 3-1 golovima Lewandowskog (27), Goretzke (40) i Ribéryja (84). Bayern sada ima četiri boda više od Borussije Dortmund, koja je kiksala na gostovanju kod Werdera i naslov prvaka ima u svojim rukama.

Međutim, utakmicu Bayerna obilježio je jedan doista prelijep trenutak. Niko Kovač je odlučio pružiti priliku Arjenu Robbenu, legendi Bayerna koja nije igrala utakmicu još od studenog lani. Robben je bio žestoki kritičar Kovača i jedan od vođa takozvane pobune u svlačionici koja se dogodila zimus. Ipak, Kovač je zažmirio na sve nepodopštine i pustio je Robbena da se oprosti od navijača na dostojanstven način, uz ovacije. Isto je napravio i za još jednog veterana na odlasku, Franka Riberyja koji je čak postigao posljednji pogodak za Bavarce.

“Njih su dvojica u ovome klubu obilježili jednu eru. Zaslužili su da ih gledatelji pozdrave pljeskom, a to su i učinili. Bio bih najsretniji da sam im mogao dati i veću minutažu, no razvoj situacije na terenu to jednostavno nije dopuštao”, rekao je hrvatski trener.