(VIDEO) Kovačić sa Cityjem pao nakon oluje: Dvojica Hrvata blistala za Nizozemce

U nastavku priprema za novu sezonu, Manchester City je u Seoulu pretrpio prvi poraz u zagrijavanju za službene utakmice koje dolaze na red u kolovozu.

Europski prvaci su u susretu koji je kasnio zbog lošeg vremena s 2:1 izgubili od Atletico Madrida, a u porazu je minutažu kod Pepa Guardiole imao i Mateo Kovačić, u igri od 55. minute.

Na drugoj strani, Ivo Grbić je u drugom poluvremenu čuvao mrežu madridskog kluba.

U prvom dijelu nije bilo golova, a u nastavku je Atletico Madrid došao do prednosti realizacijom Memphisa Depaya u 66. i Yannicka Carrasca u 74. minuti.

Prvi gol pogledajte ovdje, a drugi – ovdje.

Završni rezultat postavio je Ruben Dias, smanjujući Cityjev zaostatak u 85. minuti.

Gol pogledajte – ovdje.

Manchester Cityju je ovo bio prvi pripremni poraz. Unatrag tjedan dana su u Tokiju slavili protiv Yokohame i Bayerna, a sada Kovačićevu momčad čeka povratak kući s obzirom na to da sezona u Engleskoj počinje idućeg vikenda.

City će sljedeće nedjelje u engleskom Community Shieldu u susretu prvaka i doprvaka igrati protiv Arsenala.

Goodbye, Korea 👋

Thank you for your 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝗯𝗹𝗲 support! 😍🇰🇷 pic.twitter.com/vVbz2z3v8t

— Manchester City (@ManCity) July 30, 2023