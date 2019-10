(VIDEO) KLOPP NE MOŽE BEZ HRVATA: Susret od kojega će i najjačem muškarcu poteći suze

Liverpool je ovog vikenda došao do nove vrijedne pobjede u Premier ligi protiv Tottenhama na Anfieldu, čime je pred očekivani derbi s Manchester Cityem vratio prednost na šest bodova. Jedan od ključnih igrača u toj pobjedi bio je i naš Dejan Lovren!

Bio je to drugi nastup zaredom za Dejana u udarnoj postavi Redsa, treći put u posljednje četiri utakmice. S obzirom na to da će zbog ozljede na dulje vrijeme izbivati Joel Matip, a i Joe Gomez je upitan, perspektiva Lovrena je vrlo obećavajuća.

Iako je do jučer bio jako blizu odlaska s Anfielda, Dejan je ostao u klubu koji mu je posebno privržen srcu, dijelom zahvaljujući i sudbini.

Nothing makes me happier than seeing Klopp like this with players who have been on the fringes and can come in and do a job in a big game.

We know Lovren is far from perfect, but he loves our club and decided to stay around to help us.





Look at how much Klopp appreciated him 👊🏼 pic.twitter.com/RAPTECx0Mc

— Couch Nish (@CouchNish) 29. listopada 2019.