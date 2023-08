(VIDEO) Kapetan premijerligaša popio batine pa mu prijetili ubojstvom

Težak incident dogodio se kapetanu engleskog premijerligaša Newcastela, Jamalu Lascellesu, koji se na ulici potukao s skupinom muškaraca.

Kako se saznaje Lascellesa i njegovog brata napala je skupina muškaraca prošlu nedjelju navečer, a snimak tučnjave brzinski je preplavio društvene mreže.

Kapetan Newcastela je tijekom tučnjave ozlijeđen, a policija je pokrenula istragu oko nemilog događaja, koju je nakon tuče pozvao sam igrač.

Jamal Lascelles caught up in a brawl Sunday evening. The Newcastle defender wearing a black T-shirt and green gilet. pic.twitter.com/rZaWk8z2bL

— Football Away Days Club (@FADClub_) August 28, 2023