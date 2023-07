(VIDEO) Kaos u pretkolu Konferencijske lige: Navijači Sarajeva napadnuti na gostovanju

Ako se po jutru dan poznaje ovogodišnja izdanja euro kupova bit će obilježena neredima navijača, a jedan takav dogodio se u uvertiri utakmice kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

U četvrtak sastali su se u Kustaisiju, trećem po veličini gruzijskom gradu, Torpedo i Sarajevo, a na put su krenule i ‘Horde zla’ navijačka skupina Sarajeva.

Prije početka utakmice po gradu su domaći navijači, njih 50-ak, krenuli na navijače Sarajeva i situacija se jako brzo rasplamsala.

13.07.2023, Horde Zla (Sarajevo🇧🇦) in Kutaisi (Georgia🇬🇪) Torpedo Kutaisi Hooligans attacked Horde Zla, street fight ~50×50. Torpedo hands were clean, Sarajevo used glass bottles. There is no winning side, The police stood in the middle https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/00ZevfPAfu

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) July 13, 2023