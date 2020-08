(VIDEO) KAOS U BARCELONI: Bijesni navijači probili ogradu stadionu!

Ne stišavaju se reakcije u Barceloni zbog potencijalnog odlaska Lionela Messija iz kluba.

Nakon što je Argentinac u utorak objavio da želi otići iz kluba, navijači već drugi dan protestiraju ispred stadiona i traže ostavku predsjednika Josepa Marije Bartomeua.

Tenzije su dosegle vrhunac večeras dok je na stadionu trajao novi sastanak čelnika kluba na temu Messija.

U jednom trenutku bijesni navijači su probili ogradu i ušli u kompleks Nou Campa.

Look at what Messi leaving Barcelona means to the fans. These scenes are incredible, fans running through security demanding Bartomeu to resign. pic.twitter.com/urtQ0NFzLk

— J. (@Messilizer) August 26, 2020